Тело погибшего моряка Фармана Исмаилова отправлено в Баку

В Азербайджан отправлено тело Фармана Исмаилова, погибшего 23 января в результате нападения морских пиратов на принадлежащее турецкой компании судно «Моцарт» в Гвинейском заливе.

Как передает АПА, об этом сообщило турецкое телевидение Haber/Global.

Тело Исмаилова доставлено рейсом Turkish Airlines (TY) Стамбул-Баку.

Отметим, тело Ф.Исмаилова при поддержке посольства Турции в Габоне было отправлено вчера рейсом TY Стамбул-Либервиль. Самолет прибыл в Стамбул в ночь с 26 на 27 января в 03.30 по местному времени.

Из 19 человек, находившихся на борту, 15 были взяты в заложники, а 1 человек убит. Убитый -азербайджанский инженер Фарман Исмаилов.