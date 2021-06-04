В Баку доставлены тела сотрудника информационного агентства АзерТАдж Магеррама Али оглы Ибрагимова и оператора телеканала АзТв Сираджа Абышова, погибших в результате подрыва на мине при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджаре. Тело Ибрагимова было доставлено в Бинагадинский район города Баку, а тело Абышова — в их дом в поселке Г.З.Тагиев города Сумгайыт.

Как сообщает Trend, тела были переданы членам семьи.

Церемония прощания с журналистами состоится сегодня утром. Магеррам Ибрагимов будет похоронен на кладбище поселка Шураабад Абшеронского района, а Сирадж Абышов — на кладбище поселка Г.З.Тагиев в городе Сумгайыт.

Напомним, что 4 июня, около 11 часов, транспортное средство, в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвалось на противотанковой мине. В результате этого погибли два сотрудника СМИ и один сотрудник госструктуры, а еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса, в настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные действия.