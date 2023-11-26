Певец, без которого невозможно представить турецкую, да, пожалуй, и мировую эстраду — Таркан, выступил с грандиозным концертом в Баку, сообщает #.

Шоу звезды в Baku Crystall Hall побило рекорды. Накануне концерта количество купленных билетов равнялось 18 000, но в день концерта зрителей было уже больше 20 000!

Как это бывает обычно на подобных больших концертах, проход публики на территорию комплекса стартовал за 2 часа до начала.

Стоит отметить, что невзирая на огромное количество людей, все было очень организованно: не было замечено ни столпотворения, ни беспорядка. Большая часть зрителей была сосредоточена в так называемом «Золотом круге» (Golden Circle)

Это первая и самая выигрышная из двух фан-зон концертного зала, позволяющая зрителям находиться максимально близко к сцене.

Таркан вышел на сцену с небольшим опозданием и сразу же принялся будоражить сердца поклонников самыми любимыми хитами.

«Баку, вы скучали? И я очень скучал! Вы в моем сердце на особом счету», — такое признание звезды было воспринято бурными аплодисментами и признаниями в любви.

Артист выложился по полной, ничуть не растеряв свой артистизм и шарм.

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