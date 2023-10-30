Неповторимый рассказчик, знаток истории и бакувед представил публике программу «Поэтические истории пригородов Баку», сообщает #.

Баку, его история, архитектура, удивительное смешение культур и очарование его дачных окраин служили источником вдохновения для талатливых поэтов прошлого и настоящего.

Так, на мардакянской даче Мухтарова писались знаменитые «Персидские мотивы» Сергея Есенина, а в строках Владимира Маяковского Баку предстает этакой кавказской Америкой.

Не менее ярки и интересны посвящения Баку в современном творчестве Александра Городницкого, чья «Бакинская тетрадь» уже стала раритетом.

Обо всем этом и многом другом Фуад Ахундов рассказывал с неподражаемыми эмоциями, в поэтичном антураже Sea Breeze Resort.