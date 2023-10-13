Идёт полная подготовка к XVII ежегодному кросс-культурному фестивалю «Петербургские театральные сезоны», который пройдёт в Баку с 21 по 26 ноября 2023 года, в рамках Года Гейдара Алиева, при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Министерства культуры Азербайджана.

Артисты театров, участвующих в фестивале, с нетерпением ждут приезда в Баку, многие из них хотят приехать на несколько дней раньше, чтобы ознакомиться с городом и его достопримечательностями, сообщает #.

Ожидается приезд более 100 артистов ведущих театров Санкт — Петербурга. Как сообщили организаторы фестиваля, три фуры с декорациями и техническим оборудованием уже готовы к отправке в Баку.

В числе актеров — заслуженные артисты Зоя Буряк, Евгений Иванов, а также Денис Пьянов, Оксана Базилевич, Наталья Парашкина, Арсений Воробьев, Юрий Еланин, Сергей Андрейчук, Владимир Крылов, Соня Горелик и др.

Напомним, что фестиваль состоится на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Представляем читателям полное расписание спектаклей:

21–26 ноября

18:00–22:00 — 6+ Выставка «Герои театра КУКФО»

21 ноября

19:30 — 16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта».

22 ноября

19:30 — 16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта».

23 ноября

19:30 16+ Спектакль «Ночь Гельвера», реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

25 ноября

19:30 — 16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

26 ноября

12:00 — 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат».

15:00 — 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат».

19:30 — 16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом».