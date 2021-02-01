Тарифы на воду повысились двукратно, а доходы?

В ходе очередного заседания Тарифного (ценового) совета Азербайджана, которое прошло в воскресенье, 31 января, в ответ на обращение ОАО Azersu было принято решение повысить тарифы на услуги водоснабжения для всех категорий водопользователей в два раза от предыдущих тарифов.

Начиная с 1 февраля, тариф за один кубометр воды с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) увеличился в два раза – до 0,7 маната для абонентов Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района, и 0,6 маната для пользователей в остальных административных единицах республики. Стоимость услуг водоотведения (канализации) также повышена и составит 0,3 маната за кубометр по всей территории страны. Для прочих абонентов тариф на водоснабжение остался на уровне 1 маната. Кроме этого, согласно решению ТС, тариф за канализационные услуги для населения установлен в размере 30 гяпик (до этого 15 гяпик), для прочих абонентов — 1 манат.

По подсчетам экономистов, с повышением цен расходы на воду семьи из пяти человек, включая канализацию, увеличатся до 25 манатов. Напомним, что повышение тарифа на воду последовало вслед за подорожанием автомобильного топлива и происходит это на фоне пандемии, ковидных ограничений и падения доходов населения.

Последнее решение Тарифного совета усилило инфляционные ожидания в экономическом сообществе. «Падающие доходы в условиях роста цен станут приманкой для инфляции. — сказал # экономист Самир Алиев. — Поскольку подорожание представляет собой непрерывный процесс и повлечет за собой ценовой рост по всей цепочке товаров, цены на которые регулируются государством».

Как и в случае с автомобильным топливом, специалисты не видят сколько-нибудь корректных обоснований для повышения тарифа на воду. Одной из причин подорожания ТС называет повышение тарифа на электроэнергию для водного хозяйства и «дополнительные возможности для усиления социальной защиты сотрудников компании». Но если стоимость электричества выросла на 40%, чуть меньше – на 30% увеличился фонд оплаты труда, цены на воду подскочили сразу на 100%.

Кроме того, отмечается, что подорожание услуг ОАО Azersu для потребителей поможет «отвязать» госкомпанию от государственного финансирования. Отмечается, что впредь финансирование из госбюджета ОАО будет остановлено, и появится возможность направить высвободившиеся деньги на решение задач социальной политики государства.

«Упомянутое объяснение выглядит более реалистичным. – сказал он. – Однако опыт прежнего повышения тарифов на услуги государственных компаний не оказал сколько-нибудь существенного влияния на повышение их эффективности и снижение расходов по линии госбюджета». Другим аргументом в пользу повышения тарифов является то, что за прошедшие с последнего повышения четыре с лишним года число абонентов выросло более чем на 200 тысяч, охват водоснабжения повысился с 50% до 70%, а бесперебойное водоснабжение — с 65,6% до 70,5%. Однако, упомянутые работы проводились на бюджетные средства. Наконец, инфраструктура водного хозяйства прокладывается в города и крупные районные центры, а потребители воды в отдаленных селах и даже поселках Абшерона вынуждены прокладывать линии воды сами.

На взгляд экономиста Рашада Гасанова, немалую роль в повышении цен играет вхождение государственных монополий в состав Государственного инвестиционного холдинга, поставившего задачу увеличить их эффективность. «Такими вот методами, путем повышения цен на услуги этих компаний, повышается их результативность, — заметил экономист. – Кстати, первым шагом в этом направлении стало повышение тарифов на популярные марки горючего, теперь повысились тарифы на воду. Полагаю, за счет повышения тарифов для населения и будет достигнута заявленная эффективность». Экономисты сходятся во мнении, что повышение тарифов связано с грядущей приватизацией государственных монополий.

По традиции ТС сослался на тарифы других стран, которые оказались выше, чем в Азербайджане. В информации Тарифного совета потребителям напоминают, что в настоящее время комбинированный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения для населения составляет 1,7 маната за кубометр в Москве (Россия), 1,42 маната в Киеве (Украина), 1,17 маната в Минске (Беларусь), и от 0,64 до 1,28 маната в Анкаре (Турция). Вот только нужна ли нашим гражданам эта информация без привязки к зарплатам?

Как сказал # экономист Неймат Алиев, в результате пандемии и ковидных ограничений, помноженных на снижение цены нефти, доходы на душу населения в нашей стране понизились на 171 манат, а ВВП на душу населения упало на 984 маната. В довесок этому, по подсчетам экономиста, средняя заработная плата упала с апреля на 41 манат, а уровень безработицы увеличился аж на 49%. В таких условиях, считает экономист, тенденция повышения цен на услуги государственных монополий не оправдана, поскольку центральным направлением усилий государства должна быть поддержка населения.

Однако в ТС придерживаются иного мнения о материальных возможностях азербайджанцев. В ведомстве сообщили, что среднемесячная заработная плата по стране увеличилась на 41%, а пенсии выросли на 69%: «Изменения тарифов будут способствовать более эффективному и экономному использованию ограниченных водных ресурсов, заверяют в ведомстве, указывая в то же время, что по ожиданиям, двукратное повышение тарифов на водопользование в Азербайджане увеличит ежемесячную потребительскую корзину на 2,5 маната, а ежемесячные расходы одного абонента в среднем повысятся на пять манатов», — сообщили ответственные чиновники.