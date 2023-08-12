На таможенном посту «Самур» Хачмазского таможенного управления пресечена попытка контрабандного ввоза в Азербайджан из России крупной партии сигарет и пиротехники.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, на посту «Самур» был проведен досмотр въезжающего в Азербайджан из РФ грузового транспортного средства, которым управлял гражданин Азербайджанской Республики.

В ходе устного допроса водитель заявил, что в транспортном средстве отсутствуют незадекларированные таможенному органу предметы. Однако при досмотре автомобиля на стационарной рентген-установке наблюдались подозрительные изображения, из-за чего грузовой отсек был повторно осмотрен досмотровой группой.

В результате при демонтаже напольного покрытия был обнаружен тайник, в котором было спрятано 282 200 единиц сигарет 8 наименований, а также 4 320 единиц пиротехнических изделий.