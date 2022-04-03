Радикальное движение «Талибан» запретило выращивание мака на всей территории страны.

Как передает ТАСС, такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

В приказе лидера талибов, которое процитировало в воскресенье афганское агентство Bakhtar, отмечается, что «все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака». Нарушивших указание верховного лидера «Талибана» будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.

Кроме того, указом Ахундзады запрещены «использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также (содержащих наркотические вещества) таблеток и алкоголя». Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера «Талибана», «исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев».