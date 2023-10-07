Зона действия «особое положение в области безопасности» распространилась на всю территорию Израиля. Об этом сообщили в Министерстве обороны Израиля, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение издал министр обороны страны Йоав Галант по итогам оперативных совещаний. «Это позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать общественные объекты в соответствии с требованиями безопасности», — отметили в ведомстве.

До этого особое положение было введено в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе 80 километров от сектора Газа.