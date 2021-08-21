Движение «Талибан» (запрещено в РФ) скоро представит новую систему управления Афганистаном. Об этом представитель талибов сообщил в интервью Reuters.

Он уточнил, что в ближайшие недели о новой форме правления объявят эксперты в области права, религии и внешней политики. Собеседник агентства добавил, что политическая система будет направлена на защиту интересов всего населения.

Отмечается также, что на переговорах «Талибан» обсуждает обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях. Представитель движения подчеркнул, что к беспорядкам в аэропорту Кабула они не имеют никакого отношения.

«Запад мог бы разработать план эвакуации получше», – считают в «Талибане».

15 августа боевики запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны. 12 человек погибли в результате стрельбы и давки на территории аэропорта Кабула.

Ранее талибы заявили, что Афганистан не будет демократическим государством, страна будет жить по законам шариата (aif.ru)