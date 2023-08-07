Талибан объявил войну магам и колдунам и всеми, кто практикует обряды не по шариату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акифа Мохаджера.

По словам представителя радикального движения, захватившего власть в Афганистане, маги и колдуны создают проблемы в семьях, вызывая конфликты между супругами, а также вредят бизнесу, за что должны понести наказание. Мохаджер также осудил использование амулетов и различной символики для личного обогащения.