МИД Великобритании объявило борьбу отмыванию «грязных иностранных денег» в Лондоне. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети X.

«Грязным деньгам нет места в нашем обществе. Слишком долго клептократы использовали Лондон как копилку для доходов от коррупции», — подчеркнули в министерстве.

Сообщается, что министр иностранных дел Дэвид Лэмми положит начало инициативе по выявлению незаконных финансовых потоков и борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Подчеркивается, что консервативные правительства Великобритании закрывали глаза на эту практику, что, в числе прочего, привело к необоснованному росту цен на недвижимость в Лондоне, сделав ее недоступной для обывателей.