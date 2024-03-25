Премьер Великобритании Риши Сунак в понедельник объявил о пакете мер по развитию ядерного арсенала страны, в том числе атомных подводных лодок.

«Премьер-министр объявил о начале общенациональной кампании, направленной на процветание атомной оборонной промышленности Великобритании», — говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Сунак, в частности, объявил об инвестировании 200 млн фунтов стерлингов в развитие судоверфи, занимающейся строительством АПЛ, в Барроу-ин-Фернесс.

Кроме того, британское правительство выделит не менее 763 млн фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет на обучение сотрудников ядерной отрасли, что поспособствует созданию тысяч рабочих мест. Эту инициативу осуществят при сотрудничестве с крупнейшей оборонной компанией Великобритании BAE Systems, производителем оборудования для авиации, судов и энергетического сектора Rolls-Royce, французской энергетической компанией EDF и компанией Babcock, предоставляющей услуги в области аэрокосмической, оборонной и ядерной инженерии.