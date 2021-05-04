Талантам надо помогать…

Талант – дело сокровенное. По каким критериям и кому именно распределяются природой эти способности – тайна за семью замками.

Ну, вот, например, как объяснить, что просто пройдясь по пляжу Копакабана в Рио, можно за считанные минуты сколотить футбольную команду из местной молодёжи, которая без всякой подготовки и изнурительных тренировок сможет стать как минимум призёром такого турнира, как чемпионат Азербайджана? Ведь таких пляжей в мире очень много, в том числе и на Абшеронском полуострове. Но вот футбольными талантами Бог нас обделил. Хотя, у каждого ведь свой конёк. Нет у нас юных дарований – кудесников мяча, зато очень много талантов, способных сотворить маленькое чудо на шахматной доске.

Казалось бы, в мировой шахматной элите должно быть очень много воспитанников Страны Огней, и этот список должен постоянно пополняться и обновляться. Ан нет, реальность совсем другая. Вот уже долгие годы в мужских шахматах нашу страну достойно представляют лишь Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров (хотя и их достижения не «благодаря», а «вопреки»). Новых имён как не было, так и нет. А в женских шахматах ситуация вообще удручающая. Лучшая из наших шахматисток Гюнай Мамедзаде 39-ая в рейтинге ФИДЕ. Так почему? Может, мы просто занимаемся самообманом, и у нас вовсе нет шахматных талантов? Ну, а если есть, где они спрятаны?..

Никакой надобности в глубоких научных исследованиях и выкладках нет. Ответ, на самом деле, очень прост. Как-то поэт и литературовед Лев Озверов написал фразу, ставшую крылатой: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Именно! К сожалению, шахматным талантам у нас в стране никто и не думает помогать.

Все дети приходят в шахматные секции и изучают азы древней игры в группах. В таком режиме и при таких условиях можно добиться определённых успехов, ну, максимум – стать кандидатом в мастера. На этой стадии родители могут с горем пополам обеспечивать подготовку своих чад материально. Но потом… А дальше уже требуются занятия по индивидуальной программе, говоря проще, у каждого вундеркинда должен быть свой персональный тренер, своя персональня программа подготовки. А стало быть, и материальная поддержка должна быть на высоте. Однако не каждая семья может позволить себе подобное. И как результат, очень много только что зажегшихся звёздочек гаснут быстро и становятся частью истории. Например, есть такой молодой шахматист – Абдулла Гадимбейли. Двукратный чемпион Европы и чемпион мира, серебряный чемпион Европы среди сверстников. Эти победы датируются 2009-2011-ми годами. А дальше? Да, юноша не канул в забвенье полностью, стал чемпионом страны среди мужчин в 2018 году. Но вот об успехах на междунродном уровне уже говорить не приходится. А годы то идут.

Или же Мухаммад Мурадлы. В 2015 году он стал чемпионом мира среди 12-летних шахматистиов. А после – вновь полный штиль. Молодой человек может похвастаться лишь победой в чемпионате страны.

Так где же выход из сложившейся ситуации? В бытность СССР все расходы юных шахматистов брало на себя государство, пестованием талантов занимались лучшие специалисты. И сегодня в изобретании велосипеда нет никакой необходимости. Шахматная федерация во главе с Эльманом Рустамовым, который возглавляет структуру с 2007 года, должна, наконец, взять ситуацию под контроль. Ведь шахматы – не футбол, где для достижения результата требуются огромные средства на содержание целой команды в 30-40 человек. И изыскать финансы для поддержки нескольких действительно талантливых ребят вполне возможно. Главное, чтобы была ответственность и желание добросовестно выполнять возложенные на плечи обязанности.

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»