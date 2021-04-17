Сын Лукашенко ударил соперника клюшкой между ног в хоккейном матче

Бизнесмен из Республики Беларусь Дмитрий Лукашенко получил дисквалификацию за свои действия в хоккейном матче любительских команд. Об этом cообщает Hockey.sportclub.

Предприниматель и сын президента Республики Беларусь Александра Лукашенко ударил соперника клюшкой между ног. За это он был удален с поля на пять минут, а в последствии получил дисквалификацию на два матча чемпионата Минска. Лукашенко представляет любительскую команду «Щит». В команде соперника также выступают сыновья Лукашенко — Виктор и Николай.

41-летний Лукашенко — средний сын беларусского лидера. Член Национального олимпийского комитета Беларуссии (НОК).

8 марта стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать новые полномочия Виктора Лукашенко. Сына беларусского лидера избрали главой НОК.

Любительский хоккей — также одно из увлечений президента Лукашенко. Матчи с участием политика транслируются по национальному телевидению (lenta.ru)