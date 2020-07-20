Свыше 46 тысяч добровольцев обратились для прохождения службы в армии — Госслужба Азербайджана

Граждане Азербайджана продолжают обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для добровольного прохождения службы в рядах армии.

Об этом в понедельник сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, свыше 43 000 граждан, отозвавшихся на призыв Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии. Они обратились в аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы и были зарегистрированы в соответствующей форме.