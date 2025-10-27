«Работа по приёму в Азербайджан детей, пострадавших от войны в Украине, и их привлечению к программам реабилитации, продолжается».

Как сообщает АПА, об сказал журналистам зампред правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Заур Ибрагимов.

По его словам, по инициативе Агентства социальных услуг в Азербайджан доставлены ещё 30 украинских детей, которые будут обеспечены социально-психологическими реабилитационными услугами.

Заур Ибрагимов отметил, что в рамках 10-дневной программы социальной реабилитации детям будет оказана поддержка в стабилизации эмоционального состояния и адаптации в обществе.

В предыдущие периоды более 260 украинских детей уже были доставлены в Азербайджан и получили социально-психологические реабилитационные услуги.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев заявил, что реализуемая в условиях продолжающейся войны гуманитарная программа имеет большое значение для страны, особенно для украинских детей: «Эта программа чрезвычайно важна для Украины и украинских детей. Мы глубоко благодарны Президенту Азербайджана, правительству и всему азербайджанскому народу за поддержку, оказанную Украине во время этой ужасной войны», — подчеркнул посол.

Юрий Гусев также добавил, что украинские дети проведут мирные и спокойные дни в Азербайджане: «Они будут помнить поддержку и помощь азербайджанского народа всю свою жизнь. Большое спасибо вам за это», — отметил дипломат.