Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассматривает в качестве замены португальскому нападающему Криштиану Роналду Рафаэла Леау из «Милана» и Коди Гакпо, выступающего за ПСВ, сообщает ESPN.

По его информации, «МЮ» планирует приобрести одного из двух игроков уже во время зимнего трансферного окна в январе.

Напомним, 37-летний Роналду ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.

В нынешнем сезоне Роналду провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», игрок был включен в заявку сборной Португалии на чемпионат мира — 2022 в Катаре.