Свято место пусто не бывает: сумеет ли МАУ потом вернуться в Азербайджан?

Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. На момент публикации статьи было известно об одном заболевшем Covid-19 украинце, который находится в стране. Однако неофициально, утверждают украинские эксперты, инфицированных может быть около сотни человек. По данным местных СМИ, такая разница в цифрах — потому что в Украине, по сравнению с другими странами, делают очень мало тестов на коронавирус: за рубежом это сотни и тысячи проверенных пациентов, а в Украине всего 43.

В любом случае, среди решений, который принял Кабмин Украины — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства. Карантин предусматривает: закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (они могут проводиться с разрешения международных организаций, но без зрителей). Кроме того, ограничат пересечение границы через КПП, аннулируют авиарейсы — как минимум, в Италию.

И в этой связи интересна новость о том, что Международные авиалинии Украины (МАУ) отменяют ряд международных рейсов и сокращают частоту некоторых перелетов по стране в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает издание «Лига.Бизнес» со ссылкой на facebook-страницу компании.

Ограничения коснутся ряда направлений в Азербайджан, Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию. Указано, что рейсы сокращают из-за решений правительств ряда стран запретить массовые мероприятия и ограничить интенсивность передвижения между странами. В результате, спрос на авиаперелеты снизился, пояснили в МАУ. При этом, нет детализации на предмет того, когда именно будут отменены рейсы МАУ из Киева в Баку и из Баку в Киев.

На данный момент, самолеты МАУ в этом направлении летают. Причем, ежедневно. Вылет из Баку в Киев происходит в 05.55, а вылет из Киева в Баку в 20.15 по местному времени. Получается какая-то путаница, а ясность в вопрос в МАУ не вносят. При этом, важно уточнить и то, что авиакомпания АЗАЛ не осуществляет рейсов в Украину. Как сообщил нам глава пресс-службы АЗАЛ Паша Васифоглу, не планируется возобновление рейсов данной авиакомпании в этом направлении.

При этом он напомнил, что Buta Airways, а это азербайджанская бюджетная авиакомпания, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», осуществляет рейсы из Киева в Баку и из Баку в Киев по вторникам , средам и пятницам. Правда, в столице Украины самолеты авиакомпании Buta Airways приземляются в аэропорту Жуляны, а не в аэропорту Борисполь. При этом, Buta Airways по вторникам и пятницам осуществляет рейсы из Баку в Харьков и из Харькова в Баку, а по понедельникам и четвергам – из Баку во Львов и из Львова в Баку.

Отменять эти рейсы не собираются. Так что, если даже МАУ перестанет летать в Баку и из Баку, то заменить ее будет возможно. А вот сумеет ли МАУ потом вернуться в Азербайджан, по окончании борьбы с коронавирусом и в случае окончательного и реального отказа от работы в данном направлении, для меня лично остается большим вопросом. Свято место пусто не бывает. Везде, в том числе и в небе.