Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что скептически относится к идее, что западные страны чем-то помогут Армении.

Как передает ТАСС, свое мнение он высказал в беседе с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытается что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ и там пытаться что-то сделать. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят», — считает белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что стоит разделять публичные заявления политиков и истинную подоплеку дел. «То, что публично происходит, это одно. А то, что происходит за рамками публичности, совершенно другое. В этом суть политики. Там происходят главные процессы. И в силу тех процессов Армения обязательно будет здесь, с нами, потому что здесь самое важное направление их развития», — заявил он.