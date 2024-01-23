В связи с ростом числа разводов в Милли Меджлисе предлагается провести общественное слушание.

Как сообщает АПА, с таким предложением на заседании парламентского комитета по проблемам семьи, женщин и детей выступила депутат Садагат Велиева.

Она отметила, что рост числа разводов вызывает обеспокоенность.

А депутат Рауф Алиев предложил провести общественное слушание по вопросам образования: «В некоторых странах домашнее задание отменили, а в ряде стран дети переходят из класса в класс по методике, когда им предлагается сыграть в игру. У нас же дети перегружены уроками. Предлагаю провести обсуждения по этому вопросу, чтобы в нем участвовали представители и Министерства образования, и специалисты».