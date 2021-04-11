Своего достаточно: ограничения на импорт птицы не приведут к дефициту

В связи с выявлением в Эстонии (уезд Харьюмаа) и Кувейте (административный регион Аль-Ахмади) высокопатогенного птичьего гриппа введен временный запрет на импорт оттуда в Азербайджан всех видов живой птицы и продуктов птицеводства, сообщили в Агентстве продовольственной безопасности (АПБ).

В довесок этому ведомство обратилось в Государственный таможенный комитет на предмет более жесткого контроля в том числе и транспорта, который въезжает или же проезжает транзитом через Эстонию и Кувейт.

Птичий грипп — это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов — от легкой формы заболевания, которая может пройти незамеченной, до быстротекущей смертельной болезни, вызывающей тяжелые эпидемии.

Обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако имеются случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь. В большинстве случаев заболевшие люди имели тесные контакты с инфицированными домашними птицами или предметами, испачканными их пометом. Тем не менее, существует опасение, что вирус может мутировать и улучшить свою передаваемость от человека к человеку, повысив вероятность возникновения пандемии гриппа.

На текущий момент профильные ведомства проводят комплексные меры, препятствующие проникновению опасного вируса через таможенные контрольно-пропускные пункты, но от естественных рисков никто не застрахован. Опасность проникновения вируса в страну все же имеется. Дело в том, что республика находится на пути миграции перелетных птиц. Поэтому с ноября по январь трижды в год проводится мониторинг на наличие высокопатогенного птичьего гриппа. К тому же перелетные птицы не просто пролетают, но временно или постоянно зимуют в нашей стране, создавая сопутствующие риски.

Мониторинг проводится совместно министерством сельского хозяйства, министерством экологии и природных ресурсов и Агентством продовольственной безопасности. Так как заболевание распространяется посредством перелетных птиц, специалисты контролируют места постоянных зимовок, а также участки временного пребывания пернатых. Руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов вовсе предлагает повысить тарифы на ввоз в страну зарубежной птицы и прицепродуктов. Такие меры необходимы для защиты местного производителя, сказал он #.

В то же время защитник потребительских прав считает меры Агентства продовольственной безопасности оправданными. И хотя птица из упомянутых стран в Азербайджан не ввозится, не исключено ее проникновение на местный рынок через третьи страны. «Полагаю, национальное Агентство продбезопасности будет бдительно отслеживать вытекающие отсюда риски, однако бизнесу, задействованному в сфере птицеводства, тоже не стоит терять бдительности. По словам эксперта, местные бройлерные предприятия могут полностью обеспечить внутренний спрос на птицу и птицепродукты. С этой точки зрения, ограничения на ввоз, вплоть до повышения экспортных пошлин, не приведут к дефициту на местном рынке.

По словам собеседника редакции, местная продукция отличается более высоким качеством, ее экологические свойства лучше, если сравнивать с импортной.

Похожее мнение в беседе с нами выразил председатель Общества птицеводов Айдын Велиев, отметивший, что местное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в продукции птицеводства. А потому роста цен из-за ограничения импорта ожидать не приходится. По его свидетельству, развитие местного производства даже нуждается в ограничении импорта, и об этом неоднократно говорилось на уровне профильных специалистов. Проще говоря, зачем ввозить, если своего достаточно? Скажем, производство яиц не просто с лихвой покрывает внутренний спрос, но создает возможности для экспорта этой продукции за рубеж. К тому же, материально-технические возможности предприятий позволяют по желанию наращивать производство.