Сумма оставшейся на руках американской валюты уменьшилась вдвое

Несмотря на установившуюся стабильность национальной валюты и вызванное пандемией падение доходов, население продолжает приобретать доллары и неохотно расстается с инвалютными накоплениями. Однако в марте эта тенденция заметно ослабла и на то были веские основания.

Обращаясь к цифрам, за первый месяц весны текущего года население приобрело $133 млн 451 тыс. При этом уровень продаж гражданами «зеленых» не превысил 120 млн 584 тыс. Таким образом, азербайджанцы приобрели американской валюты у банков больше, чем продали на $12 млн 867 тыс. Вот только в феврале сей показатель был вдвое выше — $24 млн 999 тыс.

Отсюда видно, что в марте этого года положительное сальдо, а именно разность между покупкой и продажей долларов населением, оказалась заметно ниже, чем в предыдущие месяцы. В целом же количество оставшихся на руках у граждан долларов было вдвое меньше, чем в феврале. По мнению аналитиков, эти процессы обусловлены главным образом ограничительными мерами банков по части продажи долларов. В довесок этому, именно март отметился наименьшим показателем долларовых продаж по линии Государственного нефтяного фонда.

В этом месяце суверенный фонд продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $397,7 млн, говорится сообщении фонда. Как сообщалось ранее, в феврале этого года по линии фонда на валютных аукционах было продано $437,3 млн. Таким образом, мартовские продажи сократились по сравнению с февралем на 9,1%. В первый месяц весны продажи валюты по линии фонда побили четырехлетний минимум. По мнению аналитиков, итоги первого квартала текущего года, особенно же марта, являются следствием экономии в сфере реализации валюты.

Количество проданной за три месяца валюты должно было составить в среднем $1,8 млрд, подсчитали в экспертных кругах. Однако в действительности упомянутый показатель на порядок меньше — $1,5 млрд, или на $1,3 млрд меньше, чем за первый квартал минувшего года.

Текущее уменьшение валютных продаж по линии ГНФАР является следствием политики ограничения валютных операций, настаивают специалисты. Уже длительное время во всех банках страны ограничены валютные операции только первой половиной дня. Также установлен годовой лимит на покупку валюты – один человек может купить долларов на 20 тыс. в манатном эквиваленте, причем, с начала текущего года этот лимит не обновлялся. Наконец, к покупателям валюты наведываются налоговые органы с требованием оплатить государственный взнос с якобы дохода, коим, на взгляд налоговиков, и является приобретенная гражданином валюта. Центробанк отрицает собственную причастность к происходящему.

Наши граждане формируют свои валютные ресурсы, приобретая не только доллары и евро, но и британский фунт стерлингов.

За указанное время баланс в пользу купли населением евро составил 6 млн 246 тыс. (куплено 11 млн 227 тыс., продано 4 млн 981 тыс.). В феврале данный показатель составил 11 млн 170 тыс. евро в пользу покупки населением евро. За отчетный период население купило меньше на 247 тыс.100 фунт стерлингов, чем продало (население продало 792 тыс. 700, а купило 545 тыс. 600). В феврале баланс был в пользу купли населения.

Население купило больше на 342 тыс. 400 стерлингов, чем продало. В целом за первый квартал 2021 года баланс в пользу купли населением долларов составил 295 млн 540 тыс., фунтов стерлингов — 463 тыс., евро — 24 млн 8 тыс.