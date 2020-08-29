Сухопутные границы Азербайджана останутся закрытыми до 30 сентября

«Особый карантинный режим продлен до 30 сентября. Таким образом, вопрос о границах остается в силе».

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Решение о закрытии сухопутных границ Азербайджана остается в силе», — добавил Х. Гаджиев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила  пандемию нового вида коронавируса в мире.

| 2020-08-29T12:11:42+04:00 29 августа 2020, 12:15|

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