Армия Россия может пойти в наступление с территории непризнанного Приднестровья. По данным украинского командования, оккупанты занимаются подготовкой аэродрома в Тирасполе для приема российской авиации.

Войска РФ могут использовать территорию непризнанного Приднестровья для организации наступления на Южно-Бугском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Как отмечают в Генштабе, захватчики могут использовать территорию непризнанного Приднестровья, чтобы организовать наступление на Южно-Бугском направлении — в районе Одессы и Николаева. О таких планах свидетельствует подготовка аэродрома в Тирасполе для приема российской авиации.

«Враг пытается улучшить тактическое положение на Южно-Бугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов», — сказано в сообщении.

Насколько вероятен такой сценарий? Получается, небо Молдовы доступно для российской военной авиации? Судя по сводке, Москва может организовать высадку в Приднестровье значительного количества живой силы и техники, и оттуда двинуть их на Одесскую область Украины. В состоянии ли Кишинев как-то препятствовать таким планам?

На эти вопросы # отвечают известные молдавские эксперты.

Виктор Чобану, политический комментатор:

— Официальные комментарии Кишинева не подтверждают – пока, во всяком случае, заявление Генштаба ВСУ.

«Министерство обороны сообщает, что не располагает такой информацией. Отметим, что Национальная армия осуществляет мониторинг воздушного пространства Республики Молдова», — говорится в ответе пресс-службы Министерства обороны.

Президент Майя Санду также прокомментировала заявления Генштаба ВСУ о том, что в Тираспольском аэропорту будет проходить подготовка к приему российских самолетов. По словам главы государства, данных, подтверждающих эти заявления, нет, а работы, которые будут проходить на территории аэропорта, велись и в другие годы, в тот же период. «По информации наших учреждений, работы на этом аэродроме проводят каждую весну. Трудно сказать, отличаются ли работы, проводимые этой весной, от прошлогодних. На данный момент у наших учреждений и партнеров нет информации о подготовке к незаконному использованию этого аэродрома российскими самолетами. Это не означает, что нет рисков. Мы продолжаем следить за ситуацией», — заявила Санду.

Что касается вопроса о переброске живой силы и техники в Приднестровье для организации наступления на Одессу, теоретически такая возможность существует. Как и использование Тираспольского аэродрома для базирования российской авиации. Но при этом нет очевидного ответа на вопрос – каким образом они могут туда попасть. Очевидно, что ни сухопутных, ни морских путей для этого нет. Остается воздушный мост, а это довольно сложная операция с точки зрения логистики. Да и перемещение большого количества авиации будет засечено и ВСУ, и НАТО. При поставке систем ПВО Украине (нельзя исключать что такие поставки уже начаты), такая операция будет обречена на провал. Да и до сих пор ВСУ достаточно результативно сбивали российские самолеты. Базировать же авиацию в Тирасполе для атаки на Одессу не вполне логично – подлетное расстояние из Крыма вполне сопоставимо. Видимо поэтому в заявлении Генштаба ВСУ говорится о Южно-Бугском направлении.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики:

— Армия России хочет вторгнуться в Украину со стороны Приднестровья, но не может. Пока не может.

Сохраняя свой воинский контингент в Молдове (речь идет об ОГРВ, не путать с миротворцами), Россия решала несколько задач.

Во-первых, контроль за властями Приднестровья, в том числе и за армией этого региона.

Во-вторых, сохранения потенциальной угрозы для Молдовы.

И в-третьих, как потенциальная угроза для Украины.

Сегодня задача под №3 является первоочередной.

В том виде и при том техническом оснащении, которые есть у этой армии, для Украины она не представляет реальной угрозы. Но отвлечь часть воинских соединений в период высадки десанта в Одессе, она может. Кроме этого, она может стать вспомогательной силой для десанта, который мог бы высадиться на Тираспольском военном аэродроме. Однако это задача сложная, так как самолеты должны пролететь над территорией Украины и не факт, что ПВО ВСУ их не собьет.

Вывод. Желание повлиять на ход военных событий, втянув в них Приднестровье, у России есть, но возможностей пока нет.

И еще один момент. Судя по всему, власти Приднестровья не верят в победу России в войне с Украиной. И не хотят втягиваться в боевые действия на стороне России. Нет особого желания воевать и у военных. Подавляющее большинство из них – выходцы из Приднестровья, и они не так одурманены пропагандой России. Они сами, их родители часто бывают на территории Украины и знают, что там нет никаких нацистов. А, следовательно, у них нет мотивации идти сражаться за какие-то мифы, придуманные пропагандистами Кремля.

Да, они могут имитировать возможность нападения, чтобы отвлечь какую-то часть армии Украины, которая вынуждена охранять рубежи своей страны на границе с Молдовой (Приднестровье), но на большое они не готовы.

Но если произойдёт существенный перелом в пользу России и будет реальный штурм Одессы, во что я мало верю, то возможно и втягивание российских сил в Приднестровье в военные действия. И Украина вынуждена это учитывать.

Самое сложное в этой проблеме то, что пока непонятно, как в этом случае поступит Молдова. Не «заметит» происходящее или примет военное участие на стороне Украины? У меня нет ответа на этот вопрос.