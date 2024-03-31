Примерно половина россиян верит, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит украинское руководство, пишет газета The Financial Times со ссылкой на данные онлайн-опроса организации OpenMinds. Еще 27% считают, что атаку осуществили террористы из ИГ. 6% винят «коллективный Запад», а именно США, Великобританию и НАТО. Меньше 5% придерживаются версий, что нападение на «Крокус» организовали российские ветераны войны в Украине или власти РФ.

В то же время, более 75% опрошенных назвали Владимира Путина достоверным источником информации о теракте в «Крокус Сити Холле». «Если пропаганда и власти обвинят Украину и сделают это главным нарративом, люди поверят в это, потому что контроль над информационным пространством практически абсолютен», — заявил в комментарии FT директор «Левада-Центра» Денис Волков.

Согласно данным опроса, молодые люди от 18 до 30 лет склонны меньше доверять версии о причастности Украины к теракту в «Крокусе». В нее верит чуть больше 30% опрошенных этой возрастной категории. Более 40% из них возлагают ответственность за случившееся на ИГ.

Всего, по данным OpenMinds, в опросе поучаствовало 652 человека. Он был проведен в онлайн-формате. (DW)