Швеция готовится к «Евровидению». Самый популярный песенный конкурс в этом году, как и прежде, стартует с двух полуфиналов 7 и 9 мая. Главное конкурсное событие — финал, назначено на 11 мая, сообщает #.

Швеция примет евросонг уже в седьмой раз, и уже дважды благодаря певице Loreen.

Конкурс пройдет в Мальме, на Malmo Arena, это крытый дворец спорта, рассчитанный на 15,5 тысяч зрителей.

Главный вопрос, волнующий всю Европу — кто победит и куда отправится песенное состязание в следующем году. Прогнозы букмекеров наперебой вещают о тройке лидеров в лице Швейцарии, Хорватии и Италии.

Швейцарию в этом году представляет исполнитель Nemo с композицией «The Code», Хорватию — рок-певец Baby Lasagna с песней «Rim Tim Tagi Dim», а Италию — певица Анджелина Манго с композицией «La Noia».

Следом за лидерами поборются между собой в букмекерском прогнозе на сайте https:// eurovisionworld.com/odds/ eurovision Украина и Нидерланды.

Азербайджан пока на 29 месте. Значит ли это, что Европа не верит в победу Азербайджана в Швеции?

Конечно, утверждать что-либо еще слишком рано. Тем более, что певец Fahree, который представит нашу страну на конкурсе вместе с Илькином Довлатовым, с каждым днем все больше завоевывает симпатии европейцев.

В этом году наши исполнители вновь будет восхищать Европу азербайджанским мугамом, являющимся шедевром нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Fahree и Илькин Довлатов выступят в Мальме в первом полуфинале под 12 номером с песней Özünlə Apar («Возьми меня с собой»). Песня звучит на двух языках — английском и азербайджанском.

В 2024 году заявки на конкурс «Евровидение» прислали 37 стран. Спустя 31 год отсутствия вернулся пятикратный чемпион конкурса — Люксембург.

В этом году «Евровидение» представит некоторые новшества. Так, впервые артисты из стран «Большой пятерки» евросонга — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании и принимающей конкурс страны Швеции исполнят свои песни вживую во время полуфинала.

В предыдущие годы во время полуфиналов демонстрировался лишь короткий фрагмент каждой из репетиций вышеназванных стран.

Представители Германии, Швеции и Великобритании выступят в первом полуфинале 7 мая, а конкурсанты из Франции, Италии и Испании — во втором, 9 мая.

Меняются и правила голосования в финале — теперь оно будет продолжаться дольше, так как зрители смогут отдать свой голос за фаворита сразу же после того, как на сцене выступит первый участник конкурса — в предыдущие годы голосование стартовало после выступления всех участников.