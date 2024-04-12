Швеция готовится к «Евровидению». Самый популярный песенный конкурс в этом году, как и прежде, стартует с двух полуфиналов 7 и 9 мая. Главное конкурсное событие — финал, назначено на 11 мая, сообщает #.
Швеция примет евросонг уже в седьмой раз, и уже дважды благодаря певице Loreen.
Конкурс пройдет в Мальме, на Malmo Arena, это крытый дворец спорта, рассчитанный на 15,5 тысяч зрителей.
Главный вопрос, волнующий всю Европу — кто победит и куда отправится песенное состязание в следующем году. Прогнозы букмекеров наперебой вещают о тройке лидеров в лице Швейцарии, Хорватии и Италии.
Швейцарию в этом году представляет исполнитель Nemo с
Следом за лидерами поборются между собой в букмекерском прогнозе на сайте https://
Азербайджан пока на 29 месте. Значит ли это, что Европа не верит в победу Азербайджана в Швеции?
Конечно, утверждать что-либо еще слишком рано. Тем более, что певец Fahree, который представит нашу страну на конкурсе вместе с Илькином Довлатовым, с каждым днем все больше завоевывает симпатии европейцев.
В этом году наши исполнители вновь будет восхищать Европу азербайджанским мугамом, являющимся шедевром нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Fahree и Илькин Довлатов выступят в Мальме в первом полуфинале под 12 номером с песней Özünlə Apar («Возьми меня с собой»). Песня звучит на двух языках — английском и азербайджанском.
В 2024 году заявки на конкурс «Евровидение» прислали 37 стран. Спустя 31 год отсутствия вернулся пятикратный чемпион конкурса — Люксембург.
В этом году «Евровидение» представит некоторые новшества. Так, впервые артисты из стран «Большой пятерки» евросонга — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании и принимающей конкурс страны Швеции исполнят свои песни вживую во время полуфинала.
В предыдущие годы во время полуфиналов демонстрировался лишь короткий фрагмент каждой из репетиций вышеназванных стран.
Представители Германии, Швеции и Великобритании выступят в первом полуфинале 7 мая, а конкурсанты из Франции, Италии и Испании — во втором, 9 мая.
Меняются и правила голосования в финале — теперь оно будет продолжаться дольше, так как зрители смогут отдать свой голос за фаворита сразу же после того, как на сцене выступит первый участник конкурса — в предыдущие годы голосование стартовало после выступления всех участников.