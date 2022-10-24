Министерства иностранных дел Великобритании, США и Франции заявили, что заявления России о возможном применении Украиной так называемой грязной бомбы являются ложными. Об этом говорится в их совместном сообщении, которое распространил Госдепартамент Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», — сказано в сообщении.

Кроме того, МИД трех стран также обсудили приверженность дальнейшему предоставлению военной и экономической помощи Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом, во время которого они обсудили ситуацию на Украине. Отмечалось, что Шойгу довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».