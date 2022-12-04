Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Штаты считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в Российской Федерации невозможны. Об этом сообщает ТАСС.

«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», — заявила она.

Таким образом Хейнс ответила на вопрос о возможности масштабных протестов в России.

Она подчеркнула, что США не считают вероятной смену власти в Иране, где происходят масштабные протесты.

По ее словам, в нацразведке видят, что правительства не воспринимают происходящие в странах как непосредственную угрозу для их стабильности и подавляют протесты.

«Хотя, с другой стороны, мы смотрим на то, что происходит в Иране: они сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков», — утверждает Хейнс.