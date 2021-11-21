Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов», — сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в Хартуме.

По данным ТВ, соглашение также включает в себя освобождение всех политических заключенных.

Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.

Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.