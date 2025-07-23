Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы после провала его Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента считается неизбежной. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в ЛДП.

Как отмечается, призывы к его отставке звучат от функционеров ЛДП, в правительстве и региональных партийных организациях. По данным Kyodo, сам Исиба примет окончательное решение о своем будущем в августе.

Ранее газета Mainichi сообщила, что Исиба рассказал своему окружению о плане уйти в отставку до конца августа. Агентство Дзидзи также приводит слова высокопоставленного функционера ЛДП о том, что премьер подаст в отставку в августе.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии Komeito потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы — осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. После этого все чаще стали раздаваться призывы к отставке Исибы.