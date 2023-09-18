Военно-воздушные силы США запросили помощь гражданского населения в поисках пропавшего истребителя F-35 в Южной Каролине. Об этом сообщила Объединенная база ВС США Чарльстон в социальной сети X (ранее Twitter).

«Если у вас есть какая-нибудь информация, которая могла бы помочь нашим спасательным командам найти F-35, свяжитесь с оперативным центром базы», — указано в сообщении.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что власти США ведут поиски пропавшего самолета после того, как его пилот катапультировался в районе города Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина) около 14:00 по местному времени.