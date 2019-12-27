Суд в США отказался приостановить рассмотрение обвинений против турецкого Halkbank

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство турецкого государственного банка Halkbank о том, чтобы временно прекратить рассмотрение выдвинутых против него обвинений в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. Об этом говорится в постановлении судьи Ричарда Бермана, опубликованном в четверг на сайте суда Южного округа.

Он пояснил, что рассмотрел ходатайство турецкого банка, датированное 17 ноября, а также возражения, изложенные Министерством юстиции США 19 декабря. «Мы просто констатируем, что суд отвергает попытки Halkbank избежать или отсрочить соответствующие процессуальные действия окружного суда», — отметил Берман, напомнив о том, что представители турецкого финансового учреждения уже дважды игнорировали предписания о явке на заседания американского суда.

Судья счел необоснованным аргумент Halkbank о том, что публичное разбирательство в США нанесет урон экономике Турции, отпугнет клиентов и негативно скажется на состоянии отношений этой страны с Соединенными Штатами. «Halkbank при этом не обратил внимание на то, что возникновение экономических проблем [на которые он ссылался в ходатайстве] предшествовало официальному обвинительному заключению. Halkbank, если решит быстро ответить на уголовные обвинения, способен тем самым в наилучшей степени минимизировать экономический и репутационный урон», — утверждает Берман.(ТАСС)