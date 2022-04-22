Басманный суд столицы арестовал до 12 июня публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей московского суда.

Ранее следователи заподозрили автора в дискредитации армии России.

«Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня в отношении Кара-Мурзы Владимира Владимировича…» — подчеркнули в суде.

Кара-Мурза был заподозрен в рамках дела по статье УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».