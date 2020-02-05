Суд в Лондоне принял прецедентное решение о борьбе с грязными деньгами

Жена экс-главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения, не смогла вернуть себе контроль над элитной недвижимостью в Великобритании. Высокий суд Лондона в среду, 5 февраля, отклонил апелляцию Замиры Гаджиевой на решение суда низшей инстанции о замороженных активах. Он оставил в силе постановление о заморозке принадлежавшего Гаджиевой гольф-клуба недалеко от Лондона и ее дома в центре британской столицы.

Если Гаджиева в течение семи дней не объяснит происхождение средств, потраченных на покупку недвижимости, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании. Если же Гаджиева докажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

Замира Гаджиева в 2018 году первой из иностранцев в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Это предусматривает начавшая действовать в том же году программа борьбы с грязными деньгами. Она обязывает человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они приобретены на честно заработанные деньги. (DW)