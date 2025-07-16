Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца Шихлинского Мутвалы Шахин оглы — сына руководителя азербайджанской диаспоры города.

Шихлинский обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 14 сентября 2025 года. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Адвокат Мутвалы Шихлинского Павел Коробов назвал его арест незаконным и заявил о намерении обжаловать решение суда.

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В Екатеринбурге следователи направили в суд ходадайство о помещении под стражу в СИЗО сына главы местной азербайджанской диаспоры и адвоката Мутвалы Шыхлинского по делу о насилии против представителя власти. В ближайшее время судья примет решение

В среду, 16 июля, Ленинский суд Екатеринбурга изберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлинского, сообщили в пресс-службе суда. Там уточнили РБК, что против него возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти и следствие просит отправить фигуранта в СИЗО.

«В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Шыхлинского Мутвалы Шахин оглы», — говорится в сообщении.

Судья Александр Суслов рассмотрит поступившие материалы в 16:00 (17:00 по Баку) в зале судебных заседаний номер 5, добавили в суде.

Мутвалы Шыхлинский обладает адвокатским статусом, а в отношении адвокатов действует особый порядок уголовного преследования: уголовное дело против них могут возбудить только по решению руководителя местного СК, а также надзирающего за ним прокурора.

Глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский был задержан 1 июля в Екатеринбурге и проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, погибших при задержаниях по делу о покушениях и убийствах. В момент задержания за рулем машины находился его сын,

«В этот момент его сын находился за рулём. Он сдал назад и чуть не задавил силовика», — пишет тг/к Mash.