Вчера, 18 августа прошло 82 года со дня смерти выдающегося военного деятеля Азербайджана, известного военного ученого, генерал-лейтенанта Алиага Исмаил ага оглу Шихлинского.

«Бог русской артиллерии», — так называли этого талантливого азербайджанца умудренные опытом ведения военных действий специалисты старой российской армии в знак признания неоценимых боевых заслуг нашего земляка. Уважение и славу снискали ему монументальная работа «Применение полевых орудий на фронте» и такие нововведения и открытия, как «Треугольник Шихлинского», «Формула Шихлинского».

Участник русско-японской войны. С началом Первой мировой войны Шихлинского назначили начальником артиллерийской обороны Петрограда на случай высадки десанта немцев на Балтийское побережье. В октябре 1914 года командирован на Юго-Западный фронт.

Заслуги Шихлинского были высоко оценены военным командованием. 2 апреля 1917 года за отличие по службе он был произведён в генерал-лейтенанты, а 9 сентября того же года приказом Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Шихлинский был назначен командующим 10-й армией.

В 1918–1920-е годы Али ага Шихлинский оказал неоценимые услуги в деле образования вооруженных сил Азербайджанской Демократической Республики. В октябре 1918 года ему было поручено создание Азербайджанского Приданного Корпуса в Гяндже. Кроме того, 28 мая 1918 года проекты новой Национальной армии и Военного министерства были подготовлены командующим Национальным Корпусом генералом Али ага Шихлинским, который 29 декабря того же года был назначен заместителем военного министра.