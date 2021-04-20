Суд оставил Ровшана Акперова под арестом

В Бакинском Военном суде рассмотрено ходатайство об освобождении под домашний арест бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова.

Как сообщает АПА, решение было оглашено в ходе судебного процесса под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Согласно решению, ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест не было удовлетворено.

15 марта 2021 г. Р.Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство), ему предъявлено обвинение, и на основании представления Генпрокуратуры, соглано решению Бакинского Военного суда избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.