Аппарат омбудсмена регулярно проводит посещения задержанных лиц, во время посещений также были проведены встречи с лицами, обвиняемыми в совершении военных преступлений против Азербайджана.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что все их права обеспечены.

«Мы внимательно относимся к каждому задержанному. Им так же предоставлена возможность поддерживать связь со своими семьями, они обеспечены со стороны государства переводчиком», — сказала омбудсмен.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Азербайджана арестовали в Карабахе и доставили в Баку т.н. «президентов» сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, «председателя парламента» Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна, Давида Манукяна и «государственного министра» Рубена Варданяна.