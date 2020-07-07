Страны вынуждены восстанавливать ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

В то время как число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 11,5 млн, государствам становится все труднее перезапускать экономическую активность; некоторые страны были вынуждены восстановить карантинные меры или свернуть ранее анонсированные планы открытия, сообщает Голос Америки.

Так, власти Австралии в понедельник объявили о закрытии границы между двумя самыми густонаселенными штатами страны, Викторией и Новым Южным Уэльсом. Граница закрыта на неопределенный срок. Такая мера была принята впервые со времен пандемии гриппа 100 лет назад.

Израиль в понедельник объявил о закрытии всех баров, клубов, спортзалов и общественных бассейнов, а также о сокращении допустимой вместимости ресторанов и религиозных учреждений. В стране зафиксировано более 30 000 подтвержденных случаев заражения и более 330 смертей.

В США, где число случаев растет в большинстве штатов, власти ряда штатов, в том числе Флориды и Техаса, восстановили некоторые ограничения.

В Нью-Йорке в понедельник открылись маникюрные салоны, однако открытие внутренних залов ресторанов отложено.

Гарвардский университет объявил, что откроется осенью, однако в кампус будут допущены менее половины студентов, а все предметы будут преподаваться в дистанционном режиме.

Индия в понедельник объявила о 23 000 новых случаев, вытеснив Россию с третьего места по общему количеству заразившихся. Теперь она уступает по числу подтвержденных случаев лишь США и Бразилии.

Страна закрыта на въезд, однако правительство постепенно снижает ограничения на внутренний туризм в целях стимулирования экономики.