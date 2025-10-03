Беларусь предлагает Германии снять пограничные барьеры и восстановить отношения между государствами. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера.

«Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, это будет непросто, однако такое развитие событий отвечает интересам народов.

Глава государства также добавил, что объединение Германии в 1990 году стало одним из самых значимых событий в истории современной Европы.