Воздушный коридор от Польши до Эстонии, проходящий через Литву и Латвию, нуждается в укреплении. Как передает ТАСС, об этом говорится в резолюции 40-й сессии Балтийской ассамблеи, которая проходила в пятницу в литовской столице.

«Необходимо поддерживать инициативы по укреплению воздушного пространства в коридоре между Польшей и Эстонией», — отмечается в резолюции.

Еще одним важным фактором обеспечения региональной безопасности партнеры считают сотрудничество по защищенности так называемого Сувалкского коридора. «Приветствуются и будут поддержаны решения по обеспечению мобильности военных подразделений в этом районе», — говорится в документе ассамблеи.

Сувалкский коридор — стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Беларуси. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.