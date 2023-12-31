Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал важнейшей задачей для страны укрепление ее безопасности.

«Важнейшей задачей финского государственного руководства является укрепление безопасности Финляндии и финнов», – сказал Орпо в воскресенье, выступая с новогодним обращением.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», «беспорядки на восточной границе Финляндии никуда не делись, и правительство внимательно следит за ситуацией и готовит новые решения, чтобы положить конец инструментализированной иммиграции».

Премьер подчеркнул, что приоритет отдается безопасности Финляндии и ее границ. «Мы не пойдем на компромисс в их отношении», – сказал Орпо.

Коснулся премьер и конфликта в Украине. «Наши национальные решения, такие как увеличение мощностей по производству тяжелых боеприпасов, позволят оказать долгосрочную поддержку Украине», – заявил Орпо.