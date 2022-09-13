На прошлой неделе скончалась королева Великобритании Элизабет Вторая. Она правила страной больше семидесяти лет и покинула этот мир, когда ей исполнилось девяносто шесть лет…

Неделей раньше скончался еще один политик мирового масштаба — Михаил Горбачев.

Конечно, в действительности Британией правят не короли и королевы, а премьер – министры. Поэтому, будучи лидером СССР, Михаил Горбачев больше контактировал с тогдашним премьер-министром Маргарет Тэтчер.

Но короли и королевы в Англии являются символами государства и страны. По этой причине, правы те политические наблюдатели, которые, имея в виду кончину Элизабет II и Горбачева, пишут и говорят о конце целой эпохи.

Если быть правдивым, я не очень-то люблю Англию. Когда думаешь об этой стране, невольно испытываешь холод – да, дождливая и облачная страна, одним словом, настоящий туманный Альбион. Перед глазами проходит всем известный Шерлок Холмс, который курит трубку у камина, размышляя о раскрытии очередного преступления.

Но многим мы обязаны Англии и англичанам. Они в политику принесли довольно много новых понятий и институтов. Но тут вспоминаются иные моменты. Мировые идеологии (консерватизм, либерализм и социал-демократия) провозглашают три принципа: традиции, свобода и равенство.

Англия является консервативной страной. Даже институт королевства до сих сохранился благодаря этому обстоятельству. Но в туманном Альбионе консерватизм всегда правил наряду со свободой. Когда речь идет о выборе идеологий, люди в первую очередь отмечают опыт таких стран, как Япония и Англия – каждая из которых, является достаточно свободной и высокоразвитой. Каждая из них по сей день с уважением относится к институтам королевства и императорства.

В принципе, консерватизм и традиции довольно нормальные и даже прогрессивные понятия. Но все зависит от того, что ты чтишь и уважаешь. Если посмотреть с этой точки зрения, безусловно, Элизабет II не была идеальной женщиной и политиком. Но она всегда руководствовалась одним принципом: королева является символом нации и государства, каждое ее слово, каждый ее поступок находится в центре внимания ее подданных…

Поверьте, это не такое уж легкое дело. Не каждый может стать примером и образцом для нации. Бывают моменты, когда не знаешь, как поступить, и что говорить. Для английской королевы таким испытанием было, например, ее отношение к невесте Диане. Но надо сказать, что она выдержала это испытание.

Кроме того, не все традиции выдерживают испытание временем. Например, у нас часто говорится, что каждый человек в первую очередь, должен быть мужчиной. Но при этом забывается, что каждый мужчина в свою очередь, должен быть человеком. Или довольно часто говорится об уважении к старшим, пожилым, особенно, аксакалам. Но не учитывается, что пожилые люди также должны уважать молодых – не врать, не обманывать их, а быть примером для них.

Почему англичане с уважением относятся к своим монархам? По той причине, что те стараются руководствоваться принципами рыцарства и благородства. Безусловно, это не всем и не всегда удается. Бывают моменты, когда высокие особы также ошибаются. Что касается родителей Элизабет II, ее отец также был весьма уважаемым человеком, во время Второй Мировой Войны ни разу не покинул Лондон.

Понятно, что люди не должны уважать и чтить все традиции. Должен существовать некий «фильтр», который помогал бы селективно относиться к традициям. Плюс, это не должно сопровождаться страхом и дубинкой: то, что базируется только на страхе, в один день падает или дает трещину…