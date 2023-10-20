Сенат Чехии принял резолюцию » О гуманитарных потребностях и положении армян в Нагорном Карабахе». Так и пишут — в Нагорном Карабахе. Хотя в реальности речь идет о Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Где повсеместно реет азербайджанский государственный флаг, действуют азербайджанские законы, идет процесс интеграции карабахских армян к новым реалиям.

Удивительно, что авторы данной резолюции «забыли» о том, что премьер-министр РА Никол Пашинян уже неоднократно, устно и письменно, признавал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. При этом, 8 азербайджанских сел остаются под армянской оккупацией. Но об этом Сенат Чехии почему-то не вспоминает.

При этом, также замечу, резолюция чешского Сената » осуждает все формы насилия против населения Нагорного Карабаха и призывает все стороны конфликта уважать основные нормы международного гуманитарного закона». Ну вот, что-то очень отдаленно, но похожее на сбалансированный подход. Хочу теперь посмотреть на то, как армянская сторона будет демонстрировать уважение к гуманитарному праву.

Ведь по сути это означает, что РА должна создать условия для возвращения в эту страну сотен тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны из этой страны в самом начале армяно-азербайджанского конфликта, в результате этнических чисток. И в этой связи нужно напомнить, что на днях Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам потребовал от Армении выполнения требований, отраженных в представленном Общиной Западного Азербайджана отчете.

В своем отчете община напомнила о нарушении Арменией международных конвенций по правам человека при депортации западных азербайджанцев из родных земель. Община также призвала комитет принять срочные меры в связи с данными правонарушениями со стороны Армении. Отмечается, что поднятые общиной эти и другие вопросы нашли отражение в итоговом документе комитета.

Комитет призвал Армению принять меры по ведению реестра культурных и религиозных памятников, принадлежащих национальным меньшинствам и находящихся под угрозой исчезновения. В итоговом документе также говорится, что законодательство и практика Армении нарушают права национальных меньшинств и беженцев. В общине подчеркнули, что отражение в документе комитета ООН вопросов, поднятых общиной, является важным шагом на пути восстановления прав изгнанных из Армении азербайджанцев.

Так что, резолюция Сената Чехии может трактоваться и как очередной документ, коим должен руководствоваться официальный Ереван, которому как-то слишком нравится, судя по всему, выступать в роли «обиженной и пострадавшей стороны». И это при том, что перед нами государство, более четверти века державшее 20% территории Азербайджана под оккупацией и игнорировавшее резолюции Совбеза и Генсассамблеи ООН о необходимости вывода всех армянских незаконных вооруженных формирований с наших , оккупированных земель.

При этом замечу, что резолюция Сената Чехии призывает Азербайджан разрешить доступ международных наблюдателей в Карабахский экономический регион нашей страны для наблюдения за обращением с местным населением, а также призывает все вовлеченные стороны воздерживаться от нанесения ущерба культурным и историческим памятникам Карабахского экономического региона и сохранить мировое культурное наследие в этом районе.

Азербайджан, как известно, создал уже условия для посещения миссией ООН Карабахского экономического региона нашей страны. Эта миссия уже обнародовала свой отчет, согласно которому нет никаких поводов для утверждений об этнических чистках, и что армяне покинули регион добровольно. Также замечу, что официальный Баку неоднократно заявлял, что будет охранять все культурное наследие в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

В этом, кстати, наше отличие от армянских оккупантов, которые уничтожили и осквернили огромное число мечетей, музеев, памятников культуры и архитектуры Азербайджана в период оккупации наших земель. Увы, ничего этого, детально и подробно, не было отражено в резолюции Сената Чехии. И тут возникает простой и резонный вопрос — чем занимается посол Азербайджана в Чехии Адиш Алиев?

Приведу всего две цифры. На долю Азербайджана приходится 85 % торговли Чехии со странами Южного Кавказа. Свыше 30 % импортируемой в Чехию нефти поступает из Азербайджана. Только этих данных достаточно, чтобы понять, сколь весомыми являются аргументы азербайджанской стороны для объяснения чешскому политикуму ошибочности шагов, вызывающих обоснованное недовольство в нашей стране. Но для этого, конечно же, нужно быть хорошим дипломатом. Судя по всему, Адиш Алиев таковым не является. В бытность его послом Азербайджана в Чехии мы наблюдаем кардинальное охлаждение отношений между нашими странами. И резолюция Сената Чехии — еще одно тому подтверждение.