Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Они (ФБР) могли взять и подложить все, что пожелают», — сказал он.

Ранее представители комитета Сената по разведке Марк Уорнер (Демократическая партия) и Марко Рубио (Республиканская партия) попросили генпрокурора США Меррика Гарланда и директора Национальной разведки Эврил Хейнс предоставить доступ к секретным документам, которые были изъяты во время обыска в имении экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Комитет сената также потребовал оценить риски для нацбезопасности, которые могли возникнуть из-за ненадлежащего хранения упомянутых документов, и объяснить конкретные причины, по которым был проведен обыск.

До этого Трамп потребовал вернуть на место документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований при обыске в его имении в Мар-а-Лаго. (Газета.Ру)