Высокопоставленный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Адельхейд Маршанг сообщила, что землетрясение в Турции и Сирии или последовавшие афтершоки могли затронуть около 23 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Маршанг отметил, что речь также идет о 1,4 млн детей.

При этом представитель ВОЗ подчеркнул, что Турция имеет «значительные возможности» по ликвидации последствий стихии, а наиболее срочная помощь требуется регионам, которые находятся в сирийских приграничных районах.

Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони заявил, что из-за землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на 3 метра.

Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило пять тысяч человек. По последним данным, в Турции 3432 погибших. На территории контролируемых оппозицией регионов Сирии уже известно о более чем 790 погибших, однако ожидается значительный рост числа обнаруженных жертв по мере поступления данных. (gazeta.ru)