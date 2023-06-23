Интервью с проживающей в Нюрнберге (Германия) тренером по художественной гимнастике, судьей международной категории Адилей Мамедовой:

— Расскажите, пожалуйста, вкратце о себе.

— Я родилась в 1960 году в Баку в спортивной семье. Мой папа был футболистом команды «Нефтчи», а мама играла в юношеской сборной Азербайджана по баскетболу. И на этой почве они где-то на соревнованиях встретились, стали ходить к друг другу на игры и в конечном итоге получалась спортивная семья. Позднее мой папа стал председателем клуба «Нефтчи». Поэтому все в нашей семье крутилось вокруг спорта. Когда мне исполнилось семь лет, папа отвел меня в секцию художественной гимнастики спортивного общества «Буревестник» к корифею художественной гимнастики Надежде Павловне Меркуловой. У меня не было особых спортивных данных, необходимых для художественной гимнастики, но Надежда Павловна привила ко мне такую любовь к этому виду спорта, что это стало любовью всей моей жизни.

В итоге я стала членом сборной Азербайджана, мастером спорта и призером республиканских соревнований. После окончания школы у меня был выбор, потому что еще будучи ребенком я снималась в эпизодических ролях в художественных фильмах. Это были «Хлеб поровну» и «Лев ушел из дома».

Как и многие девочки, я в те годы мечтала стать актрисой и хотела поступить в Институт кинематографии. Но в тот год, когда я заканчивала школу, художественную гимнастику ввели в программу Спартакиады народов СССР. Так как я была членом сборной по групповым упражнениям, нас на все лето увезли на сборы со сборной СССР. Естественно, о какой-либо подготовке в вуз не могло быть и речи. У меня была возможность поступить в институт физкультуры, сдав один экзамен, так как я окончила школу с пятерками. У меня уже было звание мастера спорта СССР, поэтому я не сдавала вступительный экзамен по спортивным предметам. Сдав один экзамен на отлично, я поступила в институт. Таким образом художественная гимнастика стала моим образом жизни. Еще будучи студенткой, я стала работать тренером в спортивном обществе «Нефтчи».

В 90-е годы прошлого столетия ситуация в Азербайджане было очень сложной. Многие уезжали из страны и у меня появилась возможность уехать в Германию. С 1998 года я проживаю в Нюрнберге. В 2002 году открыла отделение художественной гимнастики в клубе TSV 1846 Nürnberg. Многие мои воспитанницы уже работают тренерами в этом клубе и являются призерами многих международных состязаний, призерами и победителями первенства и чемпионатов Германии, членами сборной команды Германии. С 2015 года я являюсь старшим тренером сборной Баварии по художественной гимнастике.

— Как происходила адаптация к жизни в Германии?

— Конечно же, адаптация была не простой. Приехав в чужую страну в возрасте почти 40 лет, начинать все заново – это совсем не просто. Моей дочери в те годы было 15 лет. Ей тоже было трудно адаптироваться в чужой среде. Но если чего-то хочешь добиться, нужно двигаться дальше. И поэтому у меня все получилось. Я занимаюсь любимым делом в своей профессии. Многим в Германии пришлось сменить сферу своей деятельности. На протяжении шести месяцев я посещала языковые курсы в Германии. Изучение немецкого языка происходило постоянно. Без хорошего знания языка невозможно продвигаться. Хорошо, что в гимнастике есть возможность показать движение, и меня спасало то, что я могла сама показать работу с предметом и движение телом. Сейчас я уже провожу семинары для тренеров и судей, курсы повышения квалификации. Конечно, без хорошего владения языком это невозможно.

— В Германии придают должное внимание художественной гимнастике?

— В Германии художественной гимнастикой занимаются множество выходцев из бывшего СССР, потому что этот вид спорта был очень популярен в советские времена. Семьи эмигрантов из бывшего СССР отдавали своих девочек на этот вид спорта. Очень большое количество девочек занимаются этим прекрасным видом спорта.

В Германии художественной гимнастике стали уделять больше внимание в последние годы. Гимнастки Германии показывают хорошие результаты на международном уровне, являются призёрами чемпионатов Европы, кубков мира. Это тоже дает стимул для поддержки художественной гимнастики. Дело в том, что этим видом спорта в Германии занимается очень много детей, большинство из которых из семей мигрантов из бывшего СССР. Также много тренеров из бывшего СССР. Конечно условия для развития художественной гимнастики в Германии нельзя сравнивать с Азербайджаном. На моей Родине техническая база и условия гораздо лучше, чем в Германии. Специфика Германии, и не только этой страны, заключается в том, что родители воспитанников помогают в организации соревнований, большинство тренеров работают в этом виде спорта на общественных началах, как любимое хобби. Здесь нет персонала, который отвечает за организацию и проведение состязаний. Спортивные клубы делают это с помощью родителей своих воспитанников. Родители оплачивают спортивную одежду, поездки и проживание во время соревнований.

За свою деятельность в клубе TSV 1846 Nürnberg мы получили звание «Опорного пункта художественной гимнастики в Баварии». Клуб TSV 1846 Nürnberg организует у себя кубки и турниры Германии. Уже 11 лет как мы проводим международный турнир Pastorelli Cup, на который приезжали команды из многих стран, включая Азербайджан. На турнир приезжает Джузеппе Пасторелли, который является главой компании, производящей спортивное оборудование. Под его эгидой проводится Pastorelli Cup.

— Вы посещали Азербайджан после переезда в Германию?

— В Баку у меня живет мама, брат с семьей, поэтому я регулярно бываю в Азербайджане. Приезжала также в качестве судьи международной категории на соревнования в Баку.

— Как вы оцениваете уровень развития художественной гимнастики в Азербайджане?

— Так как мне есть с чем сравнивать, то могу уверенно заявить, что уровень развития художественной гимнастики в Азербайджане колоссальный. Условия, которыми располагает Федерация гимнастики Азербайджана, являются одними из лучших в мире. Может быть, и самые лучшие в мире. Во всяком случае, такое количество площадок и условий, созданных в Азербайджане для того, чтобы сюда приезжали для сборов со всего мира, говорят сами за себя. Не говоря уже о результатах сборной Азербайджана на международных состязаниях.