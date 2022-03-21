Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведённых группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта. Результаты поступили в редакцию Радио Свобода.

Эта точка зрения различалась в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство по поводу войны, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страха по поводу военной операции. Больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих «военную операцию» и независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.

При этом, как отмечают авторы, результаты второго опроса, проведенного 12–13 марта в период ужесточения государственного контроля за средствами массовой информации и свободой слова, следует интерпретировать с учетом возможного влияния страха и социальной предвзятости на отношение к сообщениям.

Опросы также показали, что три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) – из государственных телеканалов. 22 процента россиян пользуются радиоприемником для получения новостей, и только один процент респондентов получает доступ к информации на коротких волнах. Использование VPN для новостей о “военной операции”, по данным авторов исследования, составляет пять с половиной процентов. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнавать новости о войне, 37 процентов не знают, что такое VPN. Ютьюбом пользуются 11 процентов респондентов, Телеграмом – семь.

По мнению социологов, молодые россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Отвечая на вопрос о том, как на них влияют действия президента России, треть респондентов заявили, что твёрдо верят, что Путин работает в их интересах, а ещё 26 процентов говорят, что он в какой-то степени работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, которые полагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента иначе, говорится в исследовании независимых российских социологов.

Итак, «три четверти населения поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду» — как это вообще может быть? Ведь это настоящий психологический сбой внутри большей части одного из самых крупных народов планеты. Заметим, это происходит на фоне имеющегося доступа в России к независимым источникам информации, дающим полную картину того, что творят войска РФ в Украине против мирного населения. Ведь в целом интернет открыт повсеместно, как и раньше. И есть сотни и тысячи сайтов на русском языке, для доступа к которым не нужен никакой VPN, которые в режиме нон-стоп дают все новости мира по Украине. Есть канал Euronews в стандартных пакетах кабельного ТВ. Значит, дело вовсе не в отсутствии полноты картины. И это страшнее всего. Зомбированных оказалось куда больше чем здравомыслящих в многомиллионной стране. Как быть с этим? Как и когда выводить этих людей из путинского дурмана?

Своим мнением поделились с # известные эксперты.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Я подвергаю большому сомнению данные этих исследований. Ну, к примеру, утверждение, что три четверти граждан получают информацию из телевизора: это противоречит всему, что я наблюдаю вокруг себя. Кроме того, социология не раз подводила и раньше, например, когда речь шла о выборах — по результатам опросов Путин и «Единая Россия» получали голосов больше, чем по официальным данным (при том, что уровень фальсификации выборов оценивается никак не менее 10 млн голосов). Люди боятся отвечать на вопрос «неправильно» — ведь с каждым годом все больше уголовных статей, вот сейчас ввели статью за фейки о российской армии — т.е. любую неофициальную информацию.

Насчет СМИ — фактически, за последний месяц либо ликвидированы (Эхо Москвы, телеканал Дождь), либо заблокированы практически все независимые СМИ. Осталась пока «Новая газета», но и это не факт, что надолго. VPN у подавляющего большинства граждан нет, купить его сейчас, после блокировки российских карт, невозможно, кстати, а бесплатный работает не очень хорошо, и даже близким терпеливо приходится объяснять, как и что делать. Заблокированы Фейсбук, Инстаграм как таковые.

Лучше всего, думаю, от дурмана лечит время — надежды на короткую победоносную войну тают. Если же мы вспомним историю с длительными войнами (Ирак, Афганистан), то при всей разнице контекста очевидно, что огромная поддержка сменялась разочарованием. Ну и да, надо объяснять, как пользоваться запрещенными ресурсами — техническая грамотность россиян минимальна.

Денис Соколов, российский независимый эксперт, социальный антрополог (Варшава):

— Тысячи граждан РФ в отчаянии, рискуя свободой, выходят на площади и протестуют всеми доступными им способами, сотни тысяч покидают страну через доступные еще транспортные коридоры. Но трудно не заметить, как растет и число сторонников так называемой «специальной операции», и консолидация миллионов жителей России вокруг президента и воюющей армии.

Складывается впечатление, что пока и беспрецедентные санкции, и резкое осуждение российского вторжения в Украину подавляющим большинством государств и народов, и, напротив, всеобщая поддержка Украины в этой войне у части российского общества вызывают всплеск патриотизма и отключают критическое мышление.

Опасную радикализацию этого российского патриотизма поддерживает и внутренняя пропаганда, и общественное мнение, транслируемое большинством мировых медиа-ресурсов и социальных сетей, иногда дегуманизирующее русских, и отсутствие приемлемой альтернативы культивируемому десятилетиями чувству собственной исключительности. Но самое главное, что заставляет некоторых русских все крепче любить Путина – страх заглянуть в себя и увидеть глубину падения человеческого достоинства и затолкнутого вовнутрь страха, — главной скрепы, с помощью которой чекисты уже столетие держат этот народ в заложниках, высасывая из него остатки жизненной силы.