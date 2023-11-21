Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы, его основали в 2014 году по случаю начала двух революций – Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013–2014). Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении 21 ноября сказал, что «10 лет назад украинцы начали новую страницу борьбы – «провели свое первое контрнаступление против беззакония, против попытки лишить их европейского будущего».

Президент Европейского совета Шарль Мишель 21 ноября в Х сообщил о прибытии в Украину. «Приятно вернуться в Киев, где ты – среди друзей», – написал Мишель. Кроме него в Киев прибыли президент Молдовы Майя Санду и министр обороны Германии Борис Писториус. Также напомню, что 20 ноября в Киеве с необъявленным визитом побывал глава Пентагона Ллойд Остин.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 21 ноября поздравила Украину с годовщиной Революции достоинства в соцсети X (бывший Twitter). По ее словам, осенью 2013 года украинские люди развернули страну на европейский путь развития. «Десять лет достоинства. Гордости. Стремления к свободе. Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Сегодня это ясно как никогда», – сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что будущее Украины – в Европейском союзе. «Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось», – добавила она. Это, конечно, было бы справедливо. Потому, что и в ходе Оранжевой революции и в ходе Революции достоинства именно флаги ЕС развевались в Киеве и иных городах рядом с флагом Украины. Украина и сейчас отстаивает не только свое достоинство и свободу, но и свой европейский выбор, воюя с Россией.

В этой связи уместно процитировать украинского журналиста, блогера Дениса Казанского. Который напомнил, что весной нынешнего года экс-депутат от Партии регионов, а ныне – известный коллаборант Олег Царев в интервью российскому изданию «Свободная пресса» совершенно открыто признал, что беглый президент Украины Виктор Янукович собирался разделить страну и спровоцировать отделение западных областей, которые мешали ему узурпировать власть и вести пророссийский курс.

«Регионалы намеревались переписать Конституцию, чтобы позволить Януковичу оставаться «вечным» президентом Украины, по тому же сценарию, как это сделали Путин и Лукашенко. Такой шаг по их задумке должен был подтолкнуть западные области Украины к сепаратизму. Планировалось, что эти регионы взбунтуются после такой узурпации власти и Янукович не будет мешать их отделению», пишет Д.Казанский.

По его мнению фактически это было признание Царева в том, что Янукович и его команда действительно были российской агентурой и имели четкий план уничтожения собственной страны. И это признание полностью подтверждает, что у украинцев не было другого выхода, кроме как выходить на Майдан и защищать свою страну от преступников, которые намеревались ее развалить.

«10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан якобы спровоцировал войну, а если бы революции не было, то Украина жила бы мирно и хорошо. Однако, как видим, после прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не существовало. Просто до Майдана Россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, за исключением западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов», считает Д.Казанский.

Это абсолютная правда. При этом правдой является и то, что Украине нужна большая, чем сейчас, помощь в борьбе с планами России. Которая не только готовится к длительной войне с Украиной, но и планирует вторгнуться на территорию Молдовы, стран Балтии, Польши. То, что страны Балтии и Польша входят в НАТО не остановит Россию. Ее граждан уже убедили в том, что Россия «воюет со всем НАТО».

Какой выход из создавшейся ситуации? Он очевиден. Нужно еще большее военное и финансовое усиление Украины. Попутно, нужно ускорить принятие этой страны в НАТО и ЕС. Не частями, как предлагают некоторые отставные и действующие чиновники, а целиком, включая все оккупированные РФ украинские территории. Увы, мы не видим твердости, единства в НАТО и ЕС по данному вопросу. Четких сроков вступления и гарантий Украине не дано. А это,было бы более правильно, чем красивые речи действующих европейских чиновников в День достоинства и свободы.